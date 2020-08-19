«Отпусти девушку!»: появилось видео, как в Екатеринбурге полицейские обезвредили похитителя с ножом

Злоумышленник держал нож у шеи пленницы. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге двое сотрудников полиции спасли 25-летнюю женщину от злоумышленника, который взял ее в заложники. Когда она вечером подошла к подъезду своего дома, незнакомец просто приставил нож к ее шее и заставил отвести себя в ее квартиру. Там он всю ночь орал на нее, угрожал ножом. В итоге соседи вызвали полицию. Регистратор, который надет на форму полицейских, записал момент задержания. На записи слышно, как лейтенант полиции Руслан Шабалдин вступил со злоумышленником в переговоры, чтобы усыпить его бдительность.

- Я считаю можно сказать заложница у меня, - сказал похититель.

- Почему заложница? Ты же ее знаешь эту девушку, - сказал Шабалдин.

- Нет.

- А как ты тут оказался?

- Ну как то так.

- Постучал, пришел в гости?

- Типа того.

- Познакомились что ли в Интернете?

- Неа.

- А как?

- Ну, так получилось. Рассказывать долго.

- Я никуда не тороплюсь.

- Ну и я не тороплюсь рассказывать.

- Довольно странная у тебя история.

- Ну, я сам непонятный…

В этот момент похититель с девушкой стояли в ванной комнате. Когда злоумышленник на мгновение отвел нож от шеи пленницы, Шабалдин схватил его за руку и вместе с напарником старшим сержантом Владиславом Претц, задержал похитителя.

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