«Хотел поговорить по душам»: екатеринбуржец, угрожая ножом, похитил на улице женщину и всю ночь провел в ее квартире

Злоумышленник держал нож у шеи пленницы. Фото: кадр с видеозаписи ГУ МВД по Свердловской области

Когда 25-летняя Оксана (имя изменено, - Ред.) в субботу поздно вечером возвращалась одна домой по улице Шарташской, она и представить себе не могла, что следующую ночь ей придется провести один на один с неадекватным мужчиной, вооруженным пневматическим пистолетом и ножом. Но так случилось. Незнакомец стоял у подъезда ее дома, и когда Оксана приблизилась к входной двери, то просто приставил к ней нож и потребовал провести себя в ее квартиру.

Подчинившись, перепуганная женщина поднялась с ним к себе домой, открыла дверь и осталась с ним одна на один. Внутри незнакомец вдруг облил себя горючей жидкостью и стал грозить самосожжением. Изнасиловать свою пленницу он не пытался, а только… говорил. Как рассказал «КП» руководитель следственного управления по Кировскому району СКР Александр Блюденов, обвиняемый удерживал женщину в квартире с целью «поговорить по душам».

Когда полицейские вошли в квартиру, злоумышленник отступил с пленницей в ванную комнату и спрятался за нею. Фото: кадр с видеозаписи ГУ МВД по Свердловской области

Впрочем, разговор явно шел на повышенных тонах, потому что разбуженные криками соседи вызвали полицию.

- Когда перед представителями МВД открылась дверь жилища, на пороге стояла перепуганная дама. За ее спиной находился неизвестный мужчина с приставленным к ее шее кухонным ножом, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Кроме того, в другой руке он держал зажигалку и в любую секунду грозился устроить поджог.

Тогда лейтенант полиции Руслан Шабалдин стал вести переговоры со злоумышленником. Тот понемногу пятился назад к ванной комнате, удерживая нож у горла пленницы, а полицейский двигался за ним. Переговоры длились полчаса, пока наконец Руслан не убедил похитителя отпустить женщину, а взамен нее взять в заложники его самого.

- В этот момент незваный гость на мгновение отвел нож от шеи жертвы. Сотруднику полиции хватило доли секунды, чтобы перехватить руку злоумышленника с орудием преступления, - добавляет Валерий Горелых. - На помощь своему коллеге незамедлительно пришел его напарник – старший сержант Владислав Претц. Вместе они обезоружили нападавшего и надели на него наручники. У задержанного был изъят еще один нож и «ствол».

В тот момент, когда похититель на мгновение отвел нож от шеи женщины, полицейский схватил его за запястье. Фото: кадр с видеозаписи ГУ МВД по Свердловской области

Мужчине 26 лет. И теперь ему грозит ответственность за похищение человека и незаконное проникновение в жилище. Материалы этого дела были переданы в Следственный комитет. Его сотрудники уже добились заключения обвиняемого под стражу. В СИЗО он пробудет до 9 октября.

- Следствием установлено, что какого-либо сексуального надругательства над потерпевшей обвиняемый не совершал, мотив преступлений устанавливается, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Исходя из конкретных обстоятельств происшествия, в ходе следствия в отношении обвиняемого будет проведена судебная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.