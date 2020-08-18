В Нижнем Тагиле назвали дату проведения парада Победы

Парад Победы в Нижнем Тагиле проведут 12 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы, который в этом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, проведут 12 сентября. Соответствующее постановление за подписью мэра Владислава Пинаева опубликовано на портале городской администрации. Парад посвятят 100-летию российского танкостроения и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В организации парада не будет серьезных изменений: дороги также перекроют, а алкоголь запретят продавать в радиусе улиц, где проводят мероприятие.

Напомним, в Екатеринбурге в этом году, несмотря на коронавирус, прошли сразу два парада Победы. Первый, как и положено, 9 мая, однако он был разделен на несколько маленьких. А второй – 24 июня.