Школы Свердловской области с 1 сентября 2020 года будут работать в обычно режиме

С 1 сентября школы будут работать в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2020 года новый учебный год в школах Екатеринбурга и Свердловской области начнется в обычном режиме – обучение будет проходить в очном режиме.

При этом торжественной линейки в школах в День знаний не будет. Вместо этого директорам школ рекомендовано провести классные часы.

- Рекомендовано провести уроки, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войны, изменениям в Конституцию РФ, - рассказывает министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов рассказал о старте нового учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам министра, на опыте проведения ЕГЭ и организации работы детских загородных лагерей, будет организована безопасность школьников в учебных учреждениях. Помещения будут постоянно дезинфицироваться.

- Приобретаем в каждую школу, техникум, детский сад, учреждения дополнительного образования санайзеры, ультрафиолетовые облучатели, рециркуляторы, дезинфицирующие средства, - рассказывает министр.

При этом, масочный режим в школах будет действовать только для работников пищеблоков.

Как будут работать вузы и техникумы с 1 сентября - читайте по ссылке.