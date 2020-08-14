Как будут работать вузы и техникумы в Екатеринбурге с 1 сентября 2020 года: отвечает министр образования

Министр образования Свердловской области: массовые мероприятия в учебных учреждениях отменили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В каком формате начнется новый учебный год с 1 сентября в высших учебных заведениях, колледжах и техникумах Свердловской области? Этот вопрос волнует студентов, их родителей и преподавателей.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Буктуганова, с 1 сентября процесс обучения в вузах и средних специальных учебных учреждениях начнется в обычном режиме – форма обучения будет очной.

Практика у учащихся техникумов будет проходить на предприятиях. При этом, в учебных учреждениях будут строго соблюдаться все необходимые меры безопасности в условиях пандемии коронавируса: дезинфекция помещений, отказ от проведения любых массовых мероприятий.

- Линейки на 1 сентября 2020 года проводиться не будут. Любые массовые мероприятия будут исключены. На опыте проведения Единого государственного экзамена мы увидели, что при грамотном и профессиональном подходе можно обезопасить наших детей, - заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

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