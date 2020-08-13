Какие сферы бизнеса на Урале пострадали от пандемии коронавируса больше всего: отвечает эксперт

В Свердловской области число граждан без работы выросло до 111 929 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, экономика в целом и бизнес в частности, постепенно оживает. Это происходит по двум причинам: продолжают действовать меры государственной поддержки, сняты многие ограничения, что позволяет предприятиям возобновить работу.

- Мы исходим из того, что ожидаемого спада не будет. Хотя будет накатываться инерционность решений, будут влиять определенные спады в мировой экономике. Определенные проблемы могут возникнуть у предприятий, работающих на экспорт. У нас их достаточно много, - говорит президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Также эксперт назвал отрасли, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. В большей степени – это предприятия малого и среднего бизнеса. Сфера услуг – мини-гостиницы, положение которых сегодня можно назвать драматичным; туризм, в котором трудится большое число сотрудников, включая гидов, переводчиков; сфера питания – летние веранды открыли, но в период августовских дождей там практически нет посетителей. Тем более, что не все кафе могут себе позволить открыть веранды в летний период.

Отметим, что за несколько месяцев с начала пандемии число официально зарегистрированных безработных на Среднем Урале выросла с 22 до 112 тысяч человек.

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