На Урале уровень безработицы превысил общероссийский

Уральцы стали чаще обращаться в Службу занятости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 13 августа 2020 года официальный уровень безработицы составил 6,8% от общего числа работоспособных граждан. При этом, средний показатель по России находится на уровне 6,2%.

Общее число безработных граждан на Среднем Урале сегодня составляет 111 929 человек. Большая часть из них уволились по собственному желанию. Это работники предприятий торговли, общепита, гостиничного бизнеса.

Жители Свердловской области после увольнения обращаются в Службу занятости. Количество таких обращений в период пандемии коронавируса существенно выросло. Это произошло по ряду причин.

1. Люди постепенно выходят из неформального «серого сектора».

2. Выросли пособия по безработице.

3. Сокращается производство – многие сфера перестали работать.