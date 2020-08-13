Эксперт объяснил резкий рост безработицы на Урале в период пандемии

Безработных стало больше не из-за пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Свердловской области официально регистрируются в среднем около 750 человек. Общее число безработных перед пандемией коронавируса составляло чуть больше 22 тысяч человек, а сегодня достиг показателя в 112 тысяч уральцев.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин говорит, что рост официальной безработицы связан не только с пандемией. Большую роль сыграли привлекательные меры социальной поддержки.

- Рост безработицы сегодня – это не только влияние пандемии. 36% из общего числа безработных – это те, кто уволен, или же ушел сам. Остальные – это те, кто не работал раньше, либо был уволен до 1 марта, когда о пандемии еще никто не слышал, - рассказывает Андрей Беседин. – Это говорит о том, что государства предложило неработающим гражданам уникальный инструмент поддержки. Поэтому те, кто не работал раньше, воспользовались им.

Андрей Беседин также рассказал, что в Свердловской области есть 1200 примеров, когда люди заявляются на меры государственной поддержки, не имея для этого основания.