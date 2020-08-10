В Екатеринбурге выставили на торги участок около озера Шарташ

Сейчас в Шарташском лесопарке продолжается реконструкция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сдают в аренду участок на северо-западном берегу озера Шарташ. Земельный участок площадью около 29 тысяч квадратных метров отдают на 4 года и 11 месяцев. Начальная цена участка составляет 322 тысячи рублей. Информация об этом появилась на сайте Фонда имущества Свердловской области.

- Допускается только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строительства (обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также пляжей, специализированных парков (парки культуры и отдыха, зоологические парки и другие подобные объекты), - указано в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Сейчас на участке, расположенном между улицами Отдыха и Кленовой, ничего нет. Согласно информации, опубликованной на сайте Фонда имущества Свердловской области, аукцион пройдет 20 августа.

Напомним, что сейчас в Шарташском лесопарке продолжается реконструкция. Мы показывали эскизы, на которых изображены будущие детские площадки, велодорожки и даже пляжи. Также недавно стало известно, что на берегу Шарташа установят 200-метровую скамейку.