В Екатеринбурге появился гигантский учебник по строительству мостов

Фото: сообщество Street Art Hunter

В Екатеринбурге стартовал нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш». В этом году в нем принимают участие художники со всей России, одним из них стал Покрас Лампас, чье имя на слуху после прошлогоднего скандала вокруг «Супрематического креста», созданного в рамках фестиваля «Стенограффия».

В этом году «Карт-бланш» начался с работы «Как строить мосты между …ми» - большого учебника с потрепанной обложкой. Автором стал художник Ovs9n. Локация – под Макаровским мостом. Прототипом для книги стала бетонная плита.

А с 17 по 27 августа в Екатеринбурге все-таки пройдет фестиваль «Стенограффия». Его проведут при поддержке губернатора Евгения Куйвашева.

Фото: представлено сообществом Street Art Hunter