Число погибших от COVID-19 на Среднем Урале выросло до 300 человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:16:18+03:00

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В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего теперь ровно 300 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попал 181 новый случай. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+133). Остальные пациенты – из Березовского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Режа и других муниципалитетов.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

С начала пандемии в регионе зафиксировано 21542 случая коронавируса. На сегодняшний день 128 человек находятся в тяжелом состоянии, 155 из них – в реанимации, в том числе 60 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: уральским медикам удалось вылечить 18129 человек. Только за сутки из больниц выписали 92 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU