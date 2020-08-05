Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 августа 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтвержден 181 новый случай заражения коронавирусом. Большая часть заболевших зарегистрирована в уральской столице: +133 человека.

Как бороться с бедностью и какой должна быть реальная потребительская корзина для каждого? 00:00 00:00

Остальные пациенты с COVID-19 находятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ирбите, Талице, Березовском, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Таким образом, на 5 августа 2020 года общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 21 542 человека. Из них 18 129 человек полностью вылечились от COVID-19. В том числе 92 человека – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент 128 пациентов инфекционных отделений больниц области находятся в тяжелом состоянии, 115 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные находятся в состоянии средней тяжести, либо чувствуют себя удовлетворительно.

Как справляться с паническими атаками: советы екатеринбургского психолога 00:00 00:00

Также в Екатеринбурге и Свердловской области за сутки от COVID-19 скончались еще 6 человек, а общее число летальных исходов достигло 300.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бассейны, музеи и театры: куда сходить в Екатеринбурге в августе 2020. Рассказываем, какие учреждения начали работу (подробнее)

Заболевшую коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета в больнице. Супруга олимпийского чемпиона жестко ответила подписчикам в Instagram [видео]

Помогли новые машины и бригады: в Екатеринбурге снизилась нагрузка на скорую помощь. Вице-губернатор Павел Креков назвал четыре основные причины (подробнее)