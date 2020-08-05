2020-08-05T11:29:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 августа 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Пока коронавирус не отступает, но динамика положительнаяПока коронавирус не отступает, но динамика положительнаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтвержден 181 новый случай заражения коронавирусом. Большая часть заболевших зарегистрирована в уральской столице: +133 человека.

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Остальные пациенты с COVID-19 находятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ирбите, Талице, Березовском, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Таким образом, на 5 августа 2020 года общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 21 542 человека. Из них 18 129 человек полностью вылечились от COVID-19. В том числе 92 человека – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент 128 пациентов инфекционных отделений больниц области находятся в тяжелом состоянии, 115 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные находятся в состоянии средней тяжести, либо чувствуют себя удовлетворительно.

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Также в Екатеринбурге и Свердловской области за сутки от COVID-19 скончались еще 6 человек, а общее число летальных исходов достигло 300.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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