Прокуратура проверяет уральских школьников, которые жестоко избили сверстницу

29 Июль 2020 2020-07-29T10:46:40+03:00

Свою расправу они снимали на видео, которое длилось 22 минуты

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Прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как в соцсетях разлетелось видео жестокого избиения шестиклассницы в Красноуральске. Драка произошла 22 июля во дворе Детской школы искусств. Четверо подростков (две девочки и два мальчика) избивали сверстницу руками и ногами и всячески ее оскорбляли. Свою расправу они записали на видео, которое длилось 22 минуты.

Как оказалось, один из подростков с апреля состоит на профилактическом учете в ПДН из-за побега из дома. Другие школьники на учетах не состояли.

Пострадавшей шестикласснице очень повезло – она не получила серьезных травм и отказалась от госпитализации в больницу. Однако будет проведено судебно-медицинское освидетельствование, которое установит степень тяжести причиненного ей вреда.

- Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетней телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Законные представители подростков, которые участвовали в расправе, привлечены к административной ответственности. Все подростки поставлены на профилактический учет.

Кстати, к проверке также подключился Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

ИСТОЧНИК KP.RU