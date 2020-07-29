2020-07-29T10:06:26+03:00
Происшествия

«Наказание должно быть адекватным»: детский обмудсмен разберется в жестом избиении шестиклассницы уральскими подростками

Девочку больше 20 минут били и таскали за волосы, снимая происходящее на видео
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Жертва безропотно выполняла требования мучителей, но тех это лишь раззадоривало. Фото: скриншот видео из соцсетейЖертва безропотно выполняла требования мучителей, но тех это лишь раззадоривало. Фото: скриншот видео из соцсетей
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подключился к проверке очередного случая подростковой жестокости. Все произошло 22 июля в Красноуральске. Четверо школьников с четвертого по седьмой классы жестоко избили шестиклассницу. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, издевательствам девочку подвергли после конфликта в соцсетях.

Расправу над девочкой малолетние садисты снимали на телефон, а затем выложили ролик в Сеть. Видео длится двадцать две минуты. За это время бедную девочку нещадно били и таскали за волосы.

- Я буду следить за этой историей, важно, чтобы наказание было адекватно поступку. Главное урегулировать конфликт между подростками, определить ответственность родителей. Сегодня будет собрана комиссия ПДН с участием всех сторон, скорее всего подростков поставят на учет, - рассказал Игорь Мороков.

Также он опроверг информацию, которая сообщалась в некоторых СМИ, о том, что юные садисты – дети местных чиновников.

- Но в любом случае это не снимает ответственности с родителей за детей и их досуг. Еще раз хочу обратиться ко всем взрослым – учите детей правильно общаться, - подчеркнул детский омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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