2020-07-18T10:03:00+03:00
Происшествия

Пожар у вокзала в Екатеринбурге потушили: подробности ЧП

Из-за тушения пришлось перекрывать проезжую часть улицы Челюскинцев
Лев ИСТОМИН
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В 10:38 утра в субботу, 18 июля, пожарные закончили проливку сгоревших конструкций полыхавшего магазина «Пятерочка» на Челюскинцев. 25.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

За счет оперативных действий спасателей никто из людей во время ЧП не пострадал. Для защиты местных жителей, огнеборцы эвакуировали целый подъезд жилой многоэтиажки, на первом этаже которой расположен магазин: на улицу вывели 40 человек, включая 7 детей.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С территории торговой точки до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 7:46 утра. На место ЧП выехали 7 единиц спецтехники и 26 человек личного состава.

Для подачи воды огнеборцам пришлось протянуть магистральную линию от пожарного гидранта в 250 метрах от места пожара, площадью 200 «квадратов». Из-за этого сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение транспорта по улице Челюскинцев.

В Екатеринбурге полыхал магазин "Пятерочка" у вокзала.Антон Зинчук, начальник дежурной смены службы пожаротушения 60-го пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга, 18 июля 2020 года. Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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