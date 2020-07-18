2020-07-18T07:47:08+03:00
Происшествия

У вокзала полыхал склад «Пятерочки»: эвакуировали целый подъезд, улицу Челюскинцев перекрыли

С огнем ведут борьбу 26 спасателей
Лев ИСТОМИН
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Из-за пожара на время перекрыли улицу Целюскинцев. Фото: читатель "КП"Из-за пожара на время перекрыли улицу Целюскинцев. Фото: читатель "КП"
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В Екатеринбурге 18 июля в 7:46 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре на складе у магазина «Пятерочка» возле железнодорожного вокзала.

Прибывшие на место ЧП спасатели зафиксировали, что предварительная площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали целый подъезд многоэтажного жилого дома, к которому пристроен магазин. На улицу вывели 40 жильцов, включая 7 детей. Никто из людей не пострадал.

- Принимаются меры к локализации огня. В тушении задействовано 26 человек личного состава, семь единиц спецтехники, - рассказывают в пресс-службе регионального МЧС.

Дым был виден издалека. Фото: читатель "КП"

Дым был виден издалека. Фото: читатель "КП"

Для подачи воды на пожар спасателям пришлось проложить магистральную линию пожарного гидранта на расстоянии 250 метров от пожара, из-за этого пришлось перекрыть улицу Челюскинцев.

В 9 часов утра пожарные справились в огнем на складе, после чего началась проливка конструкций.

- Пострадавших нет, причина пожара уточняется, - заключили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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