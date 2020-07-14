2020-07-14T16:07:53+03:00
Общество

Свердловский вице-губернатор рекомендует ходить на Крестный ход в «Царские дни»

Павел Креков напомнил, что пандемия коронавируса никуда не делась
Лев ИСТОМИН
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Крестный ход пройдет в ночь на 17 июляКрестный ход пройдет в ночь на 17 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков по время очередного брифинга оперштаба региона прокомментировал подготовку к ежегодным «Царским дням» - череде мероприятий в годовщину расстрела императорской семьи Николая Второго в Екатеринбурге.

Кульминацией событий становится многотысячный Крестный ход, на который собираются православные верующие со всей страны.

По словам Павла Крекова, руководство области уже передало необходимые для проведения Крестного хода рекомендации в Екатеринбургскую епархию. У участников мероприятия должны быть средства индивидуальной защиты от коронавируса, также нужно соблюдать социальную дистанцию.

Павел Креков объяснил, что пока проводить массовые шествия рано Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павел Креков объяснил, что пока проводить массовые шествия раноФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, Павел Креков призвал верующих воздержаться от посещения Крестного хода, как и любых других массовых мероприятий.

- Мы призываем поберечь здоровье и не принимать участие в любых массовых мероприятиях, в том числе и в Крестном ходе. Но каждый будет принимать решение самостоятельно, - подчеркнул вице-губернатор Свердловской области. – Митрополии даны рекомендации. Отмечу, что любые массовые мероприятия сегодня несут дополнительные риски.

Напомним, что Крестный ход во время Царских дней состоится в ночь на 17 июля. Он пройдет от Храма-на-Крови до урочища Ганина яма в нескольких километрах от Екатеринбурга.

Полная программа мероприятий «Царские дни-2020» - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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