2020-07-08T16:58:35+03:00
Общество

Какие магазины могут работать в торговых центрах: отвечает губернатор

Евгений Куйвашев объяснил при каких условиях владельцы могут открыть свои магазины в ТЦ
Алина СУРИНА
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Большинство магазинов в ТЦ пока не работаютБольшинство магазинов в ТЦ пока не работаютФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram, какие магазины, расположенные в торговых центрах, могут работать. Глава региона назвал условия открытия торговой точки во время еще действующего режима повышенной готовности из-за коронавируса. Он отметил, что действующим указом об особом режиме работа торговых центров ограничена не полностью.

- Сегодня свою деятельность в них могут вести магазины, которые, в частности, торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, включенными в утвержденный Правительством РФ перечень. Перечень этот достаточно широк, при этом, если у вас в качестве одного или дополнительного вида деятельности указан код ОКВЭД хотя бы по одной из разрешенных групп товаров, вы можете работать, реализуя и иную продукцию, - рассказал губернатор.

Евгений Куйвашев также отметил, что магазинам, открывшим свои двери для покупателей необходимо помнить об указе № 100, который регулирует работу именно ТЦ, а не отдельных магазинов. Владельцы магазинов должны согласовывать свою работу с руководством ТЦ. В случае невыполнения санитарных норм во время работы ответственность будут нести собственники либо управляющие торговым центром. Также глава региона напомнил владельцам магазинов, что нужно очень серьезно подойти к вопросам обеспечения безопасности сотрудников и покупателей прежде чем открыться.

Напомним, что в понедельник, 6 июля Евгению Куйвашеву пожаловались на работающие в ТЦ магазины одежды. Губернатор рассказал куда обращаться с жалобой на нарушителей коронавирусного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Какие магазины могут работать в торговых центрах: отвечает губернатор
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