Евгению Куйвашеву пожаловались на работающие в ТЦ магазины одежды

6 Июль 2020 2020-07-06T16:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает общаться с уральцами на своей странице в Instagram, отвечая на волнующие их вопросы. Сегодня к главе региона обратились с жалобой на работающие в торговых центрах магазины одежды. По словам написавшего губернатору уральца, открывшиеся торговые точки торгуют только своим, и товаров первой необходимости у них в продаже нет.

Евгений Куйвашев поблагодарил уральца за ответственное отношение к ситуации с коронавирусом и отметил, что к сожалению не все предприниматели могут этим похвастаться

- В отдельных случаях мы видим, как владельцы магазинов откровенно пользуются всевозможными лазейками, чтобы вести работу, при этом нередко создавая реальную угрозу распространения вируса – то есть мало того, что вводят в ассортимент непродовольственные товары первой необходимости, так еще и никаких мер для дезинфекции, социального дистанцирования не принимают. Акции еще какие-то умудряются проводить, чем очереди провоцируют. Понятно, что всем хочется наверстать упущенное, но так вести себя нельзя, - написал Евгений Куйвашев.

Глава региона написал, что всех разом проверить невозможно, но за работой магазинов следят контрольные группы во всех городах области. И те организации, которые замечены за нарушениями, получают крупные штрафы.

Евгений Куйвашев добавил, что уральцы тоже могут помочь и направить данные о нарушителях в Роспотребнадзор, министерство общественной безопасности или в МинАПК. Также можно обратиться с вопросом о причине возобновления работы магазина к администрации торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU