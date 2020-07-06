2020-07-06T16:25:28+03:00
Общество

Евгению Куйвашеву пожаловались на работающие в ТЦ магазины одежды

Губернатор рассказал куда обращаться с жалобой на нарушителей коронавирусного режима
Алина СУРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Торговые центры пока не могут работать в обычном режимеТорговые центры пока не могут работать в обычном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает общаться с уральцами на своей странице в Instagram, отвечая на волнующие их вопросы. Сегодня к главе региона обратились с жалобой на работающие в торговых центрах магазины одежды. По словам написавшего губернатору уральца, открывшиеся торговые точки торгуют только своим, и товаров первой необходимости у них в продаже нет.

Евгений Куйвашев поблагодарил уральца за ответственное отношение к ситуации с коронавирусом и отметил, что к сожалению не все предприниматели могут этим похвастаться

- В отдельных случаях мы видим, как владельцы магазинов откровенно пользуются всевозможными лазейками, чтобы вести работу, при этом нередко создавая реальную угрозу распространения вируса – то есть мало того, что вводят в ассортимент непродовольственные товары первой необходимости, так еще и никаких мер для дезинфекции, социального дистанцирования не принимают. Акции еще какие-то умудряются проводить, чем очереди провоцируют. Понятно, что всем хочется наверстать упущенное, но так вести себя нельзя, - написал Евгений Куйвашев.

Глава региона написал, что всех разом проверить невозможно, но за работой магазинов следят контрольные группы во всех городах области. И те организации, которые замечены за нарушениями, получают крупные штрафы.

Евгений Куйвашев добавил, что уральцы тоже могут помочь и направить данные о нарушителях в Роспотребнадзор, министерство общественной безопасности или в МинАПК. Также можно обратиться с вопросом о причине возобновления работы магазина к администрации торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
На «УГМК-Агро» коронавирусом заразились несколько сотрудников
Евгению Куйвашеву пожаловались на работающие в ТЦ магазины одежды
В Екатеринбурге скончался начальник ДПС города
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
В Краснотурьинске завершились поиски утонувшего Геннадия Сидельникова
«Уральские авиалинии» перевезли три тысячи тонн специального груза
Переболевшие коронавирусом медики сдают плазму для пациентов в Екатеринбурге
Стало известно, как отец Сергий скрыл свою судимость
В Екатеринбурге полиция задержала наркоторговца
Клиенты идут за кредитом: УБРиР зафиксировал рост спроса на 48%
Только 10% кафе и ресторанов открылись в Екатеринбурге
СвЖД завершила первый этап реконструкции сортировочной станции Войновка
В Екатеринбурге муж нашел собственную жену в постели с перерезанным горлом
Семь новых смертей от коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
Прокуратура проверит детский лагерь на Урале, где коронавирус обнаружили у вожатой
Холдинг «РЖД» обновил вид электронного билета
Стала известна дата начала суда по делу Владимира Васильева
В Нижнем Тагиле определились, какие дворы благоустроят в 2021 году
Жительница Екатеринбурга взяла два кредита на 610 тысяч рублей и подарила мошенникам
Екатеринбургу подарят площадь Трудовой доблести
Уральских призывников отправили служить на юг России на самолете
В июле уральцы увидят МКС на фоне Марса и Луны
Под Екатеринбургом подростки на квадроцикле улетели в кювет