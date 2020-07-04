Стало известно, что грозит участникам семейном разборки на Уралмаше, из-за которой маленькая девочка взялась за нож

4 Июль 2020 2020-07-04T18:00:29+03:00

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Стало известно, что грозит участникам семейных разборок, из-за которых маленькая девочка решила взяться за нож, чтобы спасти маму.

Напомним, несколько дней назад соцсети облетело жуткое по содержанию видео. На нем маленькая девочка, на вид ей 3-5 лет, схватилась за нож, чтобы спасти маму. В это время женщину избивал горе-сожитель, а его друг снимал происходящее на телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788554" frameborder="0"></iframe> Разборки на Уралмаше.

- В отношении нерадивой мамаши сотрудники полиции возбудили административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребенка), - рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. - В отношении сожителя женщины, который поднял на нее руку, представители МВД завели другое административное делопроизводство по статье 6.1.1 (причинение побоев). Что касается видеооператора-собутыльника, в отношении него также составлен материал, он направлен для рассмотрения по месту жительства в Октябрьский район Екатеринбурга.

За побои «кухонному боксеру» грозит штраф от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток. Также он может отделаться обязательными работами на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

До этого «Комсомолка» рассказывала, что стало причиной потасовки. Оказалось, что всему виной стал неуместный поцелуй. Видимо,

Проверку по факту произошедшего проводит и СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU