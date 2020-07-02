В Екатеринбурге ребенок взял в руки нож, чтобы защитить мать во время драки

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга маленькая девочка стала свидетельницей разборок семейной пары. Мужчина бил женщину на глазах ребенка. Девочка сначала пыталась защитить маму руками, но в какой-то момент взяла в руки кухонный нож.

После того, как видео с дракой попало в интернет, к расследованию инцидента подключились сотрудники районного следственного отдела.

- Организовано проведение доследственной проверки по сообщению об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - рассказывают в Следственном комитете. – По предварительным данным проверки, произошел конфликт в присутствии малолетнего ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788382" frameborder="0"></iframe> Девочка взяла в руки нож, чтобы защитить мать в пьяной драке.Видео: паблик ВК "Плохие Новости"

Как говорят в СКР, маленький ребенок находился в условиях, угрожающих его физическому и психическому здоровью. Теперь специалисты изучают условия жизни девочки.

Также следователей интересует вопрос: проверяли ли специалисты системы профилактики эти нарушения, и принимались ли ими меры по недопущению таких ситуаций.

- Па результатам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение, - заключают в пресс-службе регионального Следственного комитета.