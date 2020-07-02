2020-07-02T18:42:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ребенок взял в руки нож, чтобы защитить мать во время драки

Теперь условия проживания девочки изучают следователи
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Девочка не выдержала и схватила нож. Фото: скрин с видео паблика "Плохие новости"Девочка не выдержала и схватила нож. Фото: скрин с видео паблика "Плохие новости"
Изменить размер текста:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга маленькая девочка стала свидетельницей разборок семейной пары. Мужчина бил женщину на глазах ребенка. Девочка сначала пыталась защитить маму руками, но в какой-то момент взяла в руки кухонный нож.

После того, как видео с дракой попало в интернет, к расследованию инцидента подключились сотрудники районного следственного отдела.

- Организовано проведение доследственной проверки по сообщению об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - рассказывают в Следственном комитете. – По предварительным данным проверки, произошел конфликт в присутствии малолетнего ребенка.

Девочка взяла в руки нож, чтобы защитить мать в пьяной драке.Видео: паблик ВК "Плохие Новости"

Как говорят в СКР, маленький ребенок находился в условиях, угрожающих его физическому и психическому здоровью. Теперь специалисты изучают условия жизни девочки.

Также следователей интересует вопрос: проверяли ли специалисты системы профилактики эти нарушения, и принимались ли ими меры по недопущению таких ситуаций.

- Па результатам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение, - заключают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль
Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус