Написала заявление на мужа, а не на его друга: подробности истории с Уралмаша, где девочка схватилась за нож, защищая маму

Чудовищное по своему содержанию видео облетело накануне соцсети. В Екатеринбурге маленькая девочка, на вид ей 3-5 лет, схватилась за нож, чтобы спасти маму. В это время женщину избивает пьяный друг ее гражданского мужа, а горе-сожитель снимает все на телефон.

- Ты отправишься в опеку! – кричит последний плачущей девочке.

Следственный комитет уже начал проверку в отношении семьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788536" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет проверяет семью с Уралмаша.Видео: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

- Сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребёнок. Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Нам удалось выяснить подробности жуткой истории, и, как оказалось, пока силовики возбудили лишь административное дело. А именно на мать девочки по статье 3.35 КОАП – «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».

Как известно, конфликту предшествовало пьяное застолье. Но истинная причина потасовки не разглашалась.

- К женщине и ее дочке пришел сожитель с другом. Во время распития спиртного друг гражданского мужа решил поцеловать хозяйку квартиры, но получил отказ в близости. После этого мужчины принялись избивать маму девочки. Информация о семье передана в полицию, СК и комиссию по делам несовершеннолетних, - рассказывает источник «Комсомолки» в силовых структурах.

МНЕНИЕ ОМБУДСМЕНА

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области:

Омбудсмен прокомментировал дело об истязании мамы на Уралмаше 00:00 00:00

- К счастью, сейчас ситуация носит мирный характер. Следственный комитет проводит доследственную проверку. Составлены протоколы, они будут рассмотрены мировым судом и комиссии ПДН. Мы в свою очередь проверим работу контролирующих органов. Но говорить о том, что уже есть основания для изъятия девочки из семьи, пока преждевременно. Дождемся результатов проверки, - рассказал «КП» Игорь Мороков.