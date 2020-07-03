2020-07-03T14:33:59+03:00
Происшествия

Написала заявление на мужа, а не на его друга: подробности истории с Уралмаша, где девочка схватилась за нож, защищая маму

Как стало известно «КП», на женщину завели административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Друг гражданского супруга набросился на нее после отказа в поцелуе
Олег ГАЛИМОВ
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Чудовищное по своему содержанию видео облетело накануне соцсети. В Екатеринбурге маленькая девочка, на вид ей 3-5 лет, схватилась за нож, чтобы спасти маму. В это время женщину избивает пьяный друг ее гражданского мужа, а горе-сожитель снимает все на телефон.

- Ты отправишься в опеку! – кричит последний плачущей девочке.

Следственный комитет уже начал проверку в отношении семьи.

Следственный комитет проверяет семью с Уралмаша.Видео: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

- Сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребёнок. Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Нам удалось выяснить подробности жуткой истории, и, как оказалось, пока силовики возбудили лишь административное дело. А именно на мать девочки по статье 3.35 КОАП – «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».

Как известно, конфликту предшествовало пьяное застолье. Но истинная причина потасовки не разглашалась.

- К женщине и ее дочке пришел сожитель с другом. Во время распития спиртного друг гражданского мужа решил поцеловать хозяйку квартиры, но получил отказ в близости. После этого мужчины принялись избивать маму девочки. Информация о семье передана в полицию, СК и комиссию по делам несовершеннолетних, - рассказывает источник «Комсомолки» в силовых структурах.

МНЕНИЕ ОМБУДСМЕНА

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области:

Омбудсмен прокомментировал дело об истязании мамы на Уралмаше

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- К счастью, сейчас ситуация носит мирный характер. Следственный комитет проводит доследственную проверку. Составлены протоколы, они будут рассмотрены мировым судом и комиссии ПДН. Мы в свою очередь проверим работу контролирующих органов. Но говорить о том, что уже есть основания для изъятия девочки из семьи, пока преждевременно. Дождемся результатов проверки, - рассказал «КП» Игорь Мороков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Написала заявление на мужа, а не на его друга: подробности истории с Уралмаша, где девочка схватилась за нож, защищая маму
Как стало известно «КП», на женщину завели административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Друг гражданского супруга набросился на нее после отказа в поцелуе
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