На Среднем Урале хотят вернуть продажи алкоголя до 19 часов
Свердловчане просят губернатора Евгения Куйвашева вновь ограничить продажу алкоголя до 19 часов. Об этом главу региона узнал через вопросы в своем Instagram.
- Верните, пожалуйста, продажу алкоголя до 19 или 21 часов, - написали губернатору в блоге.
- Думаю, уже есть смысл обсудить этот вопрос в парламенте и провести общественные слушанья. Законодательством предусмотрена возможность регионам вводить ограничения на продажу спиртного. Думаю, депутаты и эксперты услышат меня и проведут обсуждение этой проблемы, - ответил Евгений Куйвашев.
Напомним, что около трех месяцев на Среднем Урале спиртное продавали лишь с 10:00 до 19:00. Сейчас алкогольная продукция продается с 08:00 до 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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