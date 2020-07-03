На Среднем Урале хотят вернуть продажи алкоголя до 19 часов

3 Июль 2020 2020-07-03T16:01:17+03:00

Напомним, что около трех месяцев на Среднем Урале спиртное продавали лишь с 10:00 до 19:00. Сейчас алкогольная продукция продается с 08:00 до 23:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом Евгения Куйвашева попросили через Instagram

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Свердловчане просят губернатора Евгения Куйвашева вновь ограничить продажу алкоголя до 19 часов. Об этом главу региона узнал через вопросы в своем Instagram.

- Верните, пожалуйста, продажу алкоголя до 19 или 21 часов, - написали губернатору в блоге.

- Думаю, уже есть смысл обсудить этот вопрос в парламенте и провести общественные слушанья. Законодательством предусмотрена возможность регионам вводить ограничения на продажу спиртного. Думаю, депутаты и эксперты услышат меня и проведут обсуждение этой проблемы, - ответил Евгений Куйвашев.

Напомним, что около трех месяцев на Среднем Урале спиртное продавали лишь с 10:00 до 19:00. Сейчас алкогольная продукция продается с 08:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU