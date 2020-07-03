Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области сняли противопожарный режим

3 Июль 2020 2020-07-03T13:01:15+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области разрешили жечь траву и шашлыки. Губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о снятии особого противопожарного режима со 2 июля.

- Особый противопожарный режим в Свердловской области действовал с 1 мая по 2 июля. На весь указанный период было запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ, а также выжигание сухой травянистой растительности и стерни, - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели отметили, что несмотря на запрет, жители региона продолжали разжигать открытый огонь. Во время рейдов инспекторы поймали 538 нарушителей, которых впоследствии оштрафовали на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU