2020-07-02T21:27:51+03:00
Общество

Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

Праздничный фейерверк запустят завтра в 23:00
Алина СУРИНА
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Фейерверки запустят на «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш»Фейерверки запустят на «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом. Об этом E1.RU рассказал глава города Александр Высокинский. Праздничный фейерверк можно будет увидеть завтра в 23:00. Его запустят в двух точках: на «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш».

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» уральской столице присвоил сегодня президент России Владимир Путин. Всего почетное звание получили 20 городов. Согласно принятому в феврале закону, в городе, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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