2 Июль 2020 2020-07-02T21:27:51+03:00

Фейерверки запустят на «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом. Об этом E1.RU рассказал глава города Александр Высокинский. Праздничный фейерверк можно будет увидеть завтра в 23:00. Его запустят в двух точках: на «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш».

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» уральской столице присвоил сегодня президент России Владимир Путин. Всего почетное звание получили 20 городов. Согласно принятому в феврале закону, в городе, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU