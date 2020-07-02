Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом. Об этом E1.RU рассказал глава города Александр Высокинский. Праздничный фейерверк можно будет увидеть завтра в 23:00. Его запустят в двух точках: на «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш».
Напомним, что звание «Город трудовой доблести» уральской столице присвоил сегодня президент России Владимир Путин. Всего почетное звание получили 20 городов. Согласно принятому в феврале закону, в городе, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства.
ИСТОЧНИК KP.RU