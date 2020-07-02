Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Уральский боец Петр Ян, представляющий клуб «Архангел Михаил» попал в шорт-лист премии World MMA Awards.
В мире ММА эта премия является очень значимой и престижной.
- Ян номинирован на номинацию «Прорыв года», а его конкурентами стали действующие чемпионы UFC Александр Волкановский из Австралии и Вейли Чжан из Китая, а также обладатель специального пояса BMF (Baddest Motherfucker) Хорхе Масвидаль из США и первый номер полусреднего дивизиона UFC Гильберт Бернс из Бразилии, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».
До этого лишь один представитель России удастаивался чести стать лауреатом премии. Им оказался Забит Магомедшарипов. Его победа над Бренданом Девисом была отмечена в номинации «Сабмишеном года».
Награждение запланировано на октябрь нынешнего года. Церемония будет транслироваться на нескольких международных спортивных каналах.
Напомним, что Петр Ян является претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе.
ИСТОЧНИК KP.RU