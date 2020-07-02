Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards

2 Июль 2020 2020-07-02T08:02:40+03:00

Спортсмен является претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе

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Уральский боец Петр Ян, представляющий клуб «Архангел Михаил» попал в шорт-лист премии World MMA Awards.

В мире ММА эта премия является очень значимой и престижной.

- Ян номинирован на номинацию «Прорыв года», а его конкурентами стали действующие чемпионы UFC Александр Волкановский из Австралии и Вейли Чжан из Китая, а также обладатель специального пояса BMF (Baddest Motherfucker) Хорхе Масвидаль из США и первый номер полусреднего дивизиона UFC Гильберт Бернс из Бразилии, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

До этого лишь один представитель России удастаивался чести стать лауреатом премии. Им оказался Забит Магомедшарипов. Его победа над Бренданом Девисом была отмечена в номинации «Сабмишеном года».

Награждение запланировано на октябрь нынешнего года. Церемония будет транслироваться на нескольких международных спортивных каналах.

Напомним, что Петр Ян является претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

ИСТОЧНИК KP.RU