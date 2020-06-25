Региональный оперштаб: переполненности в «ковидных» больницах Екатеринбурга нет

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:41:11+03:00

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В соцсетях и некоторых СМИ начала появляться информация о том, что больницы Екатеринбурга, в которых лечат больных с коронавирусом, переполнены – даже несмотря на то, что каждый день из медучреждений выписывается приличное число выздоровевших. В региональном оперштабе решили прояснить эту ситуацию.

- Действительно, несмотря на фиксируемое снижение числа заболевших COVID-19, муниципальные больницы в настоящее время остаются заполненными — ранее заболевшие пациенты продолжают получать там лечение, - рассказали там. – При этом говорить об их абсолютной загрузке нельзя. Ежедневно пациенты выписываются, и госпитализируются новые больные COVID-19 пневмониями, средними и тяжелыми формами ОРВИ.

Кроме того, жителей Екатеринбурга продолжают госпитализировать и в областные больницы – в Сысерть, Первоуральск, Ревду и Верхнюю Пышму, которые переоборудованы под «ковидных» больных. Всего в Свердловской области организовано на сегодняшний день 6088 коек.

Для пациентов с бессимптомными и легкими формами коронавируса созданы специальные изоляционные площадки. Они позволяют снизить нагрузку на медучреждения. Туда же могут направляться из стационаров на «долечивание» пациенты без клинических проявлений болезни – до получения двух отрицательных тестов. Еще больше 1,6 тысячи человек лечатся в Екатеринбурге на дому.

- При необходимости в городе может быть развернут дополнительный коечный фонд. В резерве сейчас находятся несколько отделений, в том числе одно из подразделений ЦГБ №3 и подразделения других муниципальных больниц, - добавили в оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день на Среднем Урале официально зафиксировано больше 11,6 тысяч зараженных коронавирусом. Из них 82 человека погибли, еще 6496 медикам удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU