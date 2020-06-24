«Круче Джеймса Бонда»: в Екатеринбурге открылась выставка о легендарном разведчике Николае Кузнецове

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:20:47+03:00

Фашисты так и не смогли понять, что перед ними не чистокровный немец, а коренной уралец

На ее открытие приехал Сергей Безруков, который в новом фильме также сыграет разведчика

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В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная легендарному уральскому разведчику Николаю Кузнецову. Ее торжественно открыли 24 июня - в день проведения Парада по случаю 75-летия Победы в Екатеринбурге.

Интерактивная экспозиция экспозиция, посвященная легендарному разведчику, открылась в парке «Россия – моя история»

Напомним, Николай Кузнецов родился в глухой уральской деревне. До сих пор сложно поверить, что ему удалось настолько хорошо изучить немецкий язык, что вычислить Кузнецова не могли даже опытные асы нацистской разведки. Николай Кузнецов наводил ужас на врагов, выполняя самые опасные задания в тылу врага, действуя под маской немецкого офицера. За свои подвиги он был удостоен звания Герой Советского Союза.

Вычислить разведчика не могли даже опытные асы нацистской разведки. Фото: администрация Екатеринбурга

- Кузнецов круче Джеймса Бонда, — считает директор парка «Россия – моя история» Наталья Прошина. — Это реальный человек, а не персонаж боевика. Советский разведчик, владевший несколькими языками, мастерски действовал в тылу врага во время войны, добывая ценные сведения для руководства СССР.

Главная «фишка» новой экспозиции - в подаче нарратива по принципу кино: посетители как бы погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика. Фото: парк «Россия – моя история»

Данную экспозицию готовила одна из ведущих музейных фирм в мире — «Kvorning Design & Communication» из Дании. На ее счету многие известные музейные проекты Европы. Также в создании выставки были использованы материалы музея Николая Кузнецова в Талице.

Главная «фишка» новой экспозиции - в подаче нарратива по принципу кино: посетители как бы погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика.

Напомним, что на открытие выставки приехал известный российский актер Сергей Безруков. Как артист рассказал «КП», в своей новой роли он тоже сыграет разведчика. А еще Безруков рассказал, почему находился на параде без маски.

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Хотя Николай Иванович стал известен благодаря его военным подвигам, его биография была не менее интересной и в свердловские годы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU