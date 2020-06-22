22 Июнь 2020 2020-06-22T10:43:18+03:00

На Среднем Урале зафиксировали еще одну смерть от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки в Свердловской области подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Всего в регионе 71 погибший. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, сегодня стало известно о еще 197 новых заболевших. Больше всего пациентов – в Екатеринбурге (+133), а также в Алапаевске, Ирбите, Камышлове, Нижнем Тагиле, Березовском и других муниципалитетах. Всего в регионе – 11 129 случаев заражения.

- Состояние 119 пациентов оценивается как тяжелое, 47 из них – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 5 566 человек. За сутки из больниц выписали 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU