Могут ли магазины продавать алкоголь на вынос после 19.00 в Екатеринбурге и Свердловской области: отвечает губернатор

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:23:20+03:00

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В Свердловской области указом губернатора уже не первую неделю алкоголь можно купить лишь с 10.00 до 19.00. Это одно из ограничений, вызванных особым режимом из-за распространения COVID-19. Такая ситуация вызывает множество вопросов у жителей и предпринимателей. Так, главу региона в Instagram спросили, может ли общепит сейчас продавать алкогольные напитки на вынос после 19.00. Якобы ни Роспотребнадзор, ни полиция (вопрос задавал житель Первоуральска, - Ред.) разъяснений дать не может. Ответил губернатор также у себя на странице.

- Даже странно, что этот вопрос вызвал затруднение у коллег, - отмечает губернатор Евгений Куйвашев. - Указ об особом режиме, который сегодня действует на территории региона, запрещает продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 до 10 часов. И в данном случае нет никакой разницы – продается спиртное на вынос или нет.

Добавим, что 5 июня в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 251 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 6 930 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU