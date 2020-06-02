За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще две смерти от COVID-19
В Свердловской области вновь установился очередной печальный рекорд – за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 292 человек. Всего же на территории региона, за весь период пандемии, зафиксировано больше шести тысяч случаев заражения. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге.
- Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ, - добавили в региональном оперштабе.
Кроме того, за минувшие сутки на Среднем Урале от COVID-19 погибли еще два человека, поэтому теперь в области – 31 смерть. Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 2 510 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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