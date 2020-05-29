Наместник Верхотурского мужского монастыря вылечился от коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T15:30:39+03:00

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Священнослужителя Верхотурского монастыря выписали из больницы после того как он переболел коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбругской епархии. В начале мая у Игумена Иеронима подтвердился Covid 19. Сегодня монах уже закончил лечение.

- По милости Божией нашей обители было послано испытание болезнью. Но вот уже на протяжении нескольких дней насельников и трудников монастыря выписывают из больницы. Вот и мне, недостойному, Господь благоволил вернуться в обитель, - сказал он.

Напомним, в храмах Верхотурья случилась вспышка коронавируса. Тогда госпитализировали настоятеля, а в двух монастырях ввели карантин. Санитарные врачи установили наблюдение за состоянием порядка 120 человек, которые могли контактировать с заболевшим человеком. Один из заразившихся скончался – это был 59-летний монах Верхотурского монастыря Пимен (Шуваев).

ИСТОЧНИК KP.RU