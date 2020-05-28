«Придется писать в прокуратуру»: в Зеленой Роще грузовики разворотили землю, где нашли старинное кладбище

28 Май 2020 2020-05-28T09:48:43+03:00

Согласно заключению экспертов, на том участке нельзя ездить тяжелой технике, однако активисты утверждают, что правила нарушаются

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В Екатеринбурге уже который месяц идет реконструкция парка Зеленая Роща. О его благоустройством было немало споров, а осенью прошлого года специалисты даже обнаружили на территории парка старинное кладбище. На месте работали археологи, проводились раскопки. В итоге, Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выдало заключение, согласно которому в южной части парка, где и нашли кладбище, запрещено проезжать грузовому транспорту.

Вчера на месте реконструкции побывали активисты из «Уральского хронотопа», которые обнаружили, что установленное правило подрядчиком нарушается.

- Как соблюдаются вышеперечисленные меры, красноречиво свидетельствуют многочисленные следы от протекторов шин, - заявили активисты. – Придется писать в прокуратуру.

Фото: Уральский хронотоп

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Комсомолке» рассказали, что на территории парка действительно работает грузовой транспорт.

- На территории парка работает грузовой транспорт, потому что там сейчас ведутся земляные работы. Что это конкретно за транспорт, я могу уточнить. Потому что понятие «тяжелый транспорт» - очень расплывчатое. Одни считают им погрузчик, другие – «Камаз», - рассказала пресс-секретарь Виктория Мкртчян.

ИСТОЧНИК KP.RU