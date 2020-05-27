«Есть ощущение, что мы подошли к пику заболеваемости»: оперативный штаб Свердловской области о борьбе с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T16:58:49+03:00

27 мая, COVID-19 был подтвержден еще у 235 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Коронавирус из Свердловской области уходить не спешит. Об этом лишний раз свидетельствуют свежие цифры по новым случаям заболевания. Так, 27 мая, COVID-19 был подтвержден еще у 235 человек. Впрочем, в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью отмечают, что рост выявленных случаев вызван лишь возросшим количеством обследований на коронавирус.

- Общий охват обследований внушительный, - говорит Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области. - При этом ряд частных организаций ведут обследования и на антитела в том числе. Это одна из причин, почему происходит рост выявляемости. Это не отрицательный факт. Основная часть выявленных это безсимптомные больные, что позволяет не использовать больничные мощности - наблюдать, оказывать помощь в иных условиях. Есть ощущение, что мы подошли к некоему пику заболеваемости.

Данные на 27 июля.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас основная масса пациентов с COVID-19 – люди младше 50 лет. Еще около 15% заболевших – те, кому больше 60 лет.

- Возросло количество заболевших детей, - добавляет Павел Креков. - Они все переносят в легкой форме, в ряде случаев без симптомов. Это 15-16% от общего количество заболевших.

Сейчас в региональном правительстве прорабатываются вопросы, связанные со снятием ограничительных мер в регионе, добавили в оперативном штабе. Ранее они были продлены до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU