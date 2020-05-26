Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 мая: выписанных больше, чем новых зараженных
В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них – в Екатеринбурге (+166 человек). Общее число зараженных уральцев с начала пандемии достигло 4 190 человек.
Сегодня количество выписанных пациентов, победивших коронавирус, оказалось больше, чем новых заболевших: 229 против 207.
Динамика распространения коронавируса на 26 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
В больницах Свердловской области в тяжелом состоянии находятся 53 человека, 17 из них – на аппаратах ИВЛ, 101 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.
Также за сутки в Свердловской области от коронавируса скончались еще два человека. Таким образом, общее число жертв пандемии достигло 20 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU