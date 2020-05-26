2020-05-26T11:28:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 мая: выписанных больше, чем новых зараженных

За сутки на Среднем Урале от COVID-19 погибло еще два человека
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге продолжается дезинфекция общественного транспортаВ Екатеринбурге продолжается дезинфекция общественного транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них – в Екатеринбурге (+166 человек). Общее число зараженных уральцев с начала пандемии достигло 4 190 человек.

Сегодня количество выписанных пациентов, победивших коронавирус, оказалось больше, чем новых заболевших: 229 против 207.

Динамика распространения коронавируса на 26 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 26 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В больницах Свердловской области в тяжелом состоянии находятся 53 человека, 17 из них – на аппаратах ИВЛ, 101 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки в Свердловской области от коронавируса скончались еще два человека. Таким образом, общее число жертв пандемии достигло 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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