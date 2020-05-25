2020-05-25T17:57:31+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге во время падения крана из-за урагана пострадал рабочий

Мужчину госпитализировали в больницу
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге сегодня днем поднялся сильный ветер. По данным уральского Гидрометцентра порывы достигали 28 метров в секунду. Из-за урагана на производственной базе в переулке Низовом упал кран. В результате происшествия пострадал рабочий.

- В переулке Низовом на строительной площадке ветром повалило козловой кран. В результате происшествия пострадал крановщик, госпитализирован в лечебное учреждение, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Точную причину падения крана будут выяснять следователи Октябрьского района. Сейчас они работают на месте происшествия. Напомним, что это не единственный пострадавший сегодня во время разбушевавшейся стихии - на улице Краснолесья мужчину подбросило и ударило крышей, упавшей с парковки. Пострадал также и охранник, который пытался защитить прохожего от улетевшего с крыши листа.

Штормовое предупреждение в Свердловской области продолжает действовать и спасатели просят екатеринбуржцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1

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ИСТОЧНИК KP.RU

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