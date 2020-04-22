Свердловский губернатор попросил у Путина денег на ЕКАД и дороги Тагила
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 апреля принял участие в селекторном совещании под руководством президента России Владимира Путина.
Сначала глава региона доложил президенту о борьбе с коронавирусной инфекцией, после чего обратился с двумя просьбами: выделить 1 миллиард рублей дополнительно на подготовку к новому отопительному сезону.
Также Евгений Куйвашев попросил у Владимира Путина 2,125 миллиарда рублей за ускоренное продолжение строительство ЕКАДа, и 124 миллиона рублей на строительство и ремонт дорог Нижнего Тагила.
Президент подключил к обсуждению строительства кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга министра транспорта Евгения Дитриха, после чего было принято решение о совместной проработке губернатором и федеральным правительством вопроса по ускоренному продолжению строительства ЕКАД.
Обо всех предложениях будет доложено президенту Владимиру Путину в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU