2020-04-22T16:03:54+03:00
Политика

Свердловский губернатор попросил у Путина денег на ЕКАД и дороги Тагила

На это нужно больше двух миллиардов рублей
Лев ИСТОМИН
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Президент подключился к решению ключевых вопросов Свердловской областиПрезидент подключился к решению ключевых вопросов Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 апреля принял участие в селекторном совещании под руководством президента России Владимира Путина.

Сначала глава региона доложил президенту о борьбе с коронавирусной инфекцией, после чего обратился с двумя просьбами: выделить 1 миллиард рублей дополнительно на подготовку к новому отопительному сезону.

Также Евгений Куйвашев попросил у Владимира Путина 2,125 миллиарда рублей за ускоренное продолжение строительство ЕКАДа, и 124 миллиона рублей на строительство и ремонт дорог Нижнего Тагила.

Президент подключил к обсуждению строительства кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга министра транспорта Евгения Дитриха, после чего было принято решение о совместной проработке губернатором и федеральным правительством вопроса по ускоренному продолжению строительства ЕКАД.

Обо всех предложениях будет доложено президенту Владимиру Путину в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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