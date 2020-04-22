Владимир Путин решит вопрос со строительством ЕКАДа после обращения Куйвашева

В среду, 22 апреля, президент России Владимир Путин провел очередное рабочее совещание по вопросам борьбы регионов страны с пандемией коронавируса.

На этот раз в видеоконференции принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который доложил в мерах борьбы с COVID-19: об ударной работе медиков, волонтеров, производителей средств защиты.

Также глава региона назвал имена главных меценатов, которые помогают Свердловской области масками, перчатками и другими средствами защиты. На сегодняшний день в аэропорту Кольцово приземлились уже три борта из Китая. В беседе прозвучали имена Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского.

Фото: скрин трансляции на телеканале "Россия24"

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к президенту с двумя просьбами:

1. Жители региона и предприятия стали менее регулярно оплачивать услуги ЖКХ, так как их доходы резко упали. В то же время регион нужно готовить к новому отопительному сезону. В связи с этим Евгений Куйвашев попросил Владимира Путина посодействовать в выделения 1 миллиарда рублей из федерального бюджета для подготовки к зиме 2020/2021 годов.

В ответ президент сказал, что в ближайшее время в Москве по вопросам ЖКХ будет проведено совещание, где этот вопрос будет рассмотрен.

2. Губернатор попросил у президента деньги на строительство и ремонт дорог в Свердловской области. На это нужно 2,14 миллиарда рублей дополнительно из федеральной казны для строительства ЕКАДа, а также дорог в Нижнем Тагиле еще 124 миллиона рублей.

В ответ Владимир Путин посоветовал главе региона создавать такими же темпами коечные места для пациентов с коронавирусом в области. А уже после уточнил, сколько именно нужно денег на ЕКАД и сказал, что вопрос будет решен.

Вот как прошла беседа:

- Две просьбы есть, если можно?

- Что, что?

- Две просьбы есть, если можно, Владимир Владимирович?

- Да, пожалуйста.

- У нас прогнозируется снижение процента поступления платежей за услуги ЖКХ. Недополученные доходы для ресурсоснабжающих организаций не менее 4,5 миллиарда рублей. Прошу Вас рассмотреть возможность включения комплекса ЖКХ в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Просим выделить бюджету Свердловской области из федеральной казны около 1 миллиарда рублей на мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону.

Вторая просьба: у нас дорожники и строительные организации сегодня продолжают работать. Мы ставим задачу – не снижать темпы работы. Просим вас выделить из федерального бюджета 2,125 миллиарда рублей на продолжение строительства ЕКАД, а также 124 миллиона рублей на развитие улично-дорожной сети Нижнетагильской агломерации.

- Надеюсь, вы такими же темпами, набранными на данный момент, будете реализовывать создание специально оборудованного коечного фонда. То, что сделано, уже в принципе хорошо. Надеюсь, что все планы выполните в срок, - сказал Владимир Путин».- Комплекс ЖКХ действительно сильно пострадал, и здесь есть проблемы. Мы в ближайшее время проведем развернутое совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсноснабжающих компаний.

Что касается строительного комплекса, то мы уже обсуждали эту тему. Они постоянно будет находиться в поле нашего внимания. По поводу кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга. Она у вас есть в планах федерального министерства?

- Мы подали все заявки. Министерство нас финансирует. На конец года они дополнительно выделили более 1,5 миллиарда рублей. В целом коллеги очень помогают.

Тут глава государства подключил к беседе министра транспорта Евгения Дитриха.

- Кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга, я сейчас эту тему обсуждают с губернатором Куйвашевым. Вы с ним свяжитесь и потом представьте предложения. Какие у Вас идеи по этой стройке? – спросил президент.

- Владимир Владимирович, у нас выделено в этом году 500 миллионов рублей на застройку третьего этапа, они неплохо развернулись. При наличии финансирования они могли бы ускорить. Если дадите возможность, то мы доработаем. Мы готовы выполнить такое поручение, - сказал в ответ Евгений Дитрих.

- Стройку в целом надо поддерживать, людей занимать. И объекты очень важные для такого крупного мегаполиса, как Екатеринбург. Поэтому я прошу Вас проработать с губернатором и доложить согласованные предложения.