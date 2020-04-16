2020-04-16T20:30:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге после манипуляций с землей над станцией «Бажовской» завели уголовное дело

Дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» возбудили после прокурорской проверки
Алина СУРИНА
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Дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» возбудили после прокурорской проверкиДело по статье «мошенничество в особо крупном размере» возбудили после прокурорской проверкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге после манипуляций с землей над станцией «Бажовской» завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Его возбудили после прокурорской проверки. Прокуратура выяснила, что один из руководителей организации с 2015 по 2017 год договорился с неизвестным и организовал внесение в государственный кадастр недвижимости заведомо недостоверных сведений о виде разрешенного использования земельного участка над «Бажовской».

- Таким образом он незаконно изменил вид разрешенного использования с «для размещения автостоянки на 280 машино-мест» на «обслуживание автотранспорта», - пояснили в прокуратуре Свердловской области.

В 2017 году этот же человек ввел в заблуждение сотрудников администрации Екатеринбурга, чтобы обеспечить незаконное заключение дополнительного соглашения к договору аренды. Согласно этому документу на участке над «Бажовской» можно было разместить гаражи с несколькими стояночными местами, многоярусные гаражи и парковку.

Также один из руководителей организации незаконно получил в региональном министерстве разрешение на строительство на земельном участке объекта капитального строительства. Затем он также незаконно получил разрешение на ввод его в эксплуатацию, получив тем самым право заключить договор купли-продажи без проведения торгов.

- Указанное лицо обеспечило незаконное заключение договора купли-продажи земельного участка, согласно которому организация приобрела земельный участок по цене, соответствующей 15 % от кадастровой стоимости земельного участка, право собственности на который зарегистрировало, причинив тем самым ущерб муниципальному образованию «город Екатеринбург» в особо крупном размере, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, шестого декабря Арбитражный суд Свердловской области поставил точку в длительном процессе по поводу застройки участка над недостроенной станции метро «Бажовская». Суд постановил снести незаконное строение и вернуть землю муниципалитету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге после манипуляций с землей над станцией «Бажовской» завели уголовное дело
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