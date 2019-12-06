Мэрия победила: суд вернул Екатеринбургу землю под станцию метро «Бажовская»

Арбитражный суд Свердловской области 6 декабря поставил точку в длительном процесс по поводу застройки участка на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта, который ранее предназначался под строительство выходов станции метро «Бажовская».

В 2003 году был построен вестибюль станции, по нынешним деньгам в объект вложено около 1,5 миллиардов рублей. Однако позже станцию метрополитена заморозили, протянув подземку до Ботаники.

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В 2013 году участок был передан в аренду под автостоянку на 280 машиномест частной фирме ООО «Промавтосервис». Однако позже здесь появилось здание. Позже выяснилось, что земельный участок был передан за 15% от его кадастровой стоимости.

Мэр Александр Высокинский занял принципиальную позицию - землю под станцию нужно вернуть городуФото: Алексей БУЛАТОВ

Представители юридического отдела Департамента архитектуры администрации Екатеринбурга обратились в Арбитражный суд с требованием признать постройку незаконной. Заседания шли на протяжении четырех месяцев.

6 декабря суд постановил снести незаконное строение и вернуть землю муниципалитету. А мэрия выплатит порядка 12,5 миллионов рублей частной компании. На стороне мэрии выступила городская прокуратура, руководство Екатеринбургского метрополитена, а региональный Минстрой занял позицию застройщика, несмотря на то, что государственный орган призван отстаивать интересы горожан.

- Администрация города не сомневалась, что суд объективно и всесторонне разберется в данном деле. Приятым решением город поддержал стремление муниципалитета развивать городской метрополитен. Без площадки станции «Бажовская» стало бы невозможно развитие третьей ветки, которой планируют связать район Академический, Втузгородок и северный Шарташ. Мы довольны решением суда, считаем, что оно законное, обоснованное, объективное, - рассказывала "КП-Екатеринбург" начальник юридического отдела Департамента архитектуры администрации города Екатеринбурга Евгения Рожок. – Мы вскрыли схему незаконного вывода земельного участка. Надеюсь, что больше такого в городе не повторится. Это судебное решение станет знаковым. И недобросовестные застройщики никогда не воспользуются этой схемой.

Схема трех веток Екатеринбургского метрополитенаФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Евгении Рожок, ответчики и Минстрой будут оспаривать это решение суда, а мэрия будет добиваться, чтобы принятое решение устояло в апелляционной инстанции. Через 30 дней после вступления суда в силу, после вынесения решения апелляционной инстанции, ответчик обязан снести самовольно возведенный объект. Право собственности на участок возвращается городу.

- Заплаченные деньги, это 12,5 миллионов, мы вернем ответчику, - заключила Евгения Рожок.

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