2020-04-14T10:57:43+03:00
Общество

Уральские католики и евреи впервые отметили Пасху без прихожан из-за коронавируса

Екатеринбургская православная епархия также попросила горожан молиться дома
Мария Трапезникова
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Екатеринбургская православная епархия также попросила горожан молиться домаЕкатеринбургская православная епархия также попросила горожан молиться домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области католики и евреи впервые отметили Пасху без прихожан из-за введенных ограничений по коронавирусу. В Екатеринбургском римско-католическом храме Святой Анны приостановили публичные богослужения до 30 апреля.

- Песах [еврейская Пасха – прим.ред.] наступил 8 апреля и продлится до 15 апреля. В этом году из-за пандемии мы не проводим общественные пасхальные седеры. Вместо этого тысячи семей получили мацу и продуктовые наборы для проведения домашнего пасхального седера. Наша Тора предупреждает нас: «Очень охраняйте свои жизни!». Мы обязаны охранять свое здоровье, чтобы продолжать служить Всевышнему в полном здравии, - сказал главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази.

А уральские мусульмане готовятся к одному из важнейших месяцев в году – Рамадану – времени обязательного поста, духовного очищения и ежедневных молитв. Но из-за пандемии коронавируса им пришлось отменить во всех мечетях и приходах коллективные молитвы, которые должны были начаться уже 23 апреля.

Для всех уральцев, исповедующих ислам, праздник разговения – Ураза-Байрам – наступит 23 мая, однако в обеих организациях все коллективные праздничные мероприятия также отменены.

Кроме того, Екатеринбургская епархия также просит всех своих прихожан не посещать Пасху и молиться дома. Богослужения будут транслироваться онлайн на телеканале «Союз». Кроме того, телекомпания ОТВ в ночь с 18 на 19 апреля в прямом эфире покажет праздничное богослужение из Свято-Троицкого кафедрального собора.

Напомним, накануне главный государственный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий. В частности, временно нельзя будет посещать кладбища и проводить массовые религиозные мероприятия. Но не все православные оказались согласны с таким решением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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