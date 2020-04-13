13 Апр 2020 2020-04-13T16:14:56+03:00

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В Свердловской области запретят посещение храмов на время пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня богослужения будут проходить дистанционно. Предписание об этом подготовили в Роспотребнадзоре. Его готовятся разослать сегодня. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора на брифинге по ситуации с распространением коронавируса на Среднем Урале.

- У нас продолжает действовать ограничительный режим, поэтому здесь общее правило - нужно минимизировать все контакты, понимая, что идет распространение уже внутри страны и потенциально каждый человек может быть опасен, особенно для пожилых людей, - рассказал главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. - Это нужно помнить каждый раз, когда эти люди будут выходить из дома и находиться в общественных местах. А храмы также относятся к общественным местам.

По его словам, риски очень высокие. Напомним, ранее в Екатеринбургской епархии попросили не ходить на богослужения - для удобства верующих будет организована прямая трансляция всех служб. Также мы рассказывали, как в этом году пройдет Пасха, если в храмы не желательно ходить из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU