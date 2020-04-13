2020-04-13T23:16:54+03:00
Общество

«Здесь мы заражаемся жизнью, а не смертью»: на Урале епископ призвал идти в церкви вопреки запретам врачей

При этом главный санитарный врач Свердловской области подписал постановление об ограничении посещений святынь и кладбищ до конца апреля
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Он заявил, что в храме стараются соблюдать такие меры, чтобы «Господа не огорчить, не перестараться». Фото: скриншотОн заявил, что в храме стараются соблюдать такие меры, чтобы «Господа не огорчить, не перестараться». Фото: скриншот
Изменить размер текста:

В Свердловской области продолжает накаляться обстановка в преддверии Пасхи. Одновременно с тем, как главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских подписал постановление о запрете на проведение массовых религиозных мероприятий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал посещать церкви, несмотря на пандемию коронавируса.

Обращение было опубликовано на официальном Youtube-канале епархии.

Обращение епископа Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус».5 апреля 2020 года, обращение епископа Каменского и Камышловского Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус» Свято-Троицкий кафедральный собор (г. Каменск-Уральский) Видео: Каменская епархия

- Сейчас у нас есть возможность уделить время духовным чтениям, потому что обычно на это не хватает времени. Есть время подумать о жизни, не суетиться, не бегать. Мы приходим к Господу, который принял все наши болезни на себя. Их перестрадал и дал нам жизнь. Он не боялся заболеть нашими болезнями. Но он победил их и даже саму смерть. Нам говорят не приходить в храм, потому что тут можно заразиться, но это не правильно. Мы здесь заражаемся вечной жизнью, а не смертью. Давайте хранить благоразумие и все-таки в храм ходить. У нас в храме слишком пусто. Мы так или иначе умрем - днем раньше, днем позже. Господь принял смерть молодым человеком, - сказал в своем обращении епископ Мефодий.

Стоит отметить, что накануне глава Среднего Урала Евгений Куйвашев упрекнул прихожан храма целителя Пантелеймона в Екатеринбурге в массовом посещении службы в Вербное воскресенье. На это высказывание последовала жесткая реакция городской епархии. Там заявили о соблюдении всех мер безопасности.

Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не слушать неразумных священников и молиться дома.

- Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей, - сказал Патриарх.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения. В Свердловской области заболели 85 человек, 37 – уже выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Художник Тимофей Радя предложил екатеринбуржцам отгадать загадку, появившуюся на доме в районе автовокзала
«Коронавирус встроится в нашу культуру»: музей истории Екатеринбурга собирает предметы для экспозиции о COVID-19
СвЖД фиксирует рост объемов грузов первой необходимости, доставленных с использованием ускоренного сервиса «Ночной экспресс»
На Уралмаше несколько десятков домов остались без электричества
Евгений Куйвашев не знает, отменят ли «Ночь музыки» и «Ночь музеев» из-за пандемии коронавируса
В Екатеринбурге чоповец обчистил кассу автосалона, закрытого из-за вспышки коронавируса
Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «Уралсиб Жизнь»
Когда в Свердловской области откроют охотничий сезон: отвечает губернатор
Жителя Екатеринбурга, дважды севшего пьяным за руль, отправили в колонию
В МТС рассказали, как новые технологии помогут взрослым экстравертам пережить вынужденное одиночество
В Свердловской области запретят посещение храмов на время пандемии коронавируса
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Куда обращаться по вопросам весеннего призыва-2020 в Екатеринбурге и Свердловской области?