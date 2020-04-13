«Здесь мы заражаемся жизнью, а не смертью»: на Урале епископ призвал идти в церкви вопреки запретам врачей

В Свердловской области продолжает накаляться обстановка в преддверии Пасхи. Одновременно с тем, как главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских подписал постановление о запрете на проведение массовых религиозных мероприятий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал посещать церкви, несмотря на пандемию коронавируса.

Обращение было опубликовано на официальном Youtube-канале епархии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772908" frameborder="0"></iframe> Обращение епископа Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус».5 апреля 2020 года, обращение епископа Каменского и Камышловского Мефодия к духовенству и мирянам Каменской епархии «Церковная жизнь и коронавирус» Свято-Троицкий кафедральный собор (г. Каменск-Уральский) Видео: Каменская епархия

- Сейчас у нас есть возможность уделить время духовным чтениям, потому что обычно на это не хватает времени. Есть время подумать о жизни, не суетиться, не бегать. Мы приходим к Господу, который принял все наши болезни на себя. Их перестрадал и дал нам жизнь. Он не боялся заболеть нашими болезнями. Но он победил их и даже саму смерть. Нам говорят не приходить в храм, потому что тут можно заразиться, но это не правильно. Мы здесь заражаемся вечной жизнью, а не смертью. Давайте хранить благоразумие и все-таки в храм ходить. У нас в храме слишком пусто. Мы так или иначе умрем - днем раньше, днем позже. Господь принял смерть молодым человеком, - сказал в своем обращении епископ Мефодий.

Стоит отметить, что накануне глава Среднего Урала Евгений Куйвашев упрекнул прихожан храма целителя Пантелеймона в Екатеринбурге в массовом посещении службы в Вербное воскресенье. На это высказывание последовала жесткая реакция городской епархии. Там заявили о соблюдении всех мер безопасности.

Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не слушать неразумных священников и молиться дома.

- Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей, - сказал Патриарх.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения. В Свердловской области заболели 85 человек, 37 – уже выписаны.