2020-03-26T14:28:05+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: волонтеры предложили поухаживать за питомцами тех, кого посадили на карантин

Студенты-ветеринары могут погулять с животным, купить ему еды и проконсультировать по уходу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Студенты-ветеринары УрГАУ могут погулять с животным, купить ему еды и проконсультировать по уходуСтуденты-ветеринары УрГАУ могут погулять с животным, купить ему еды и проконсультировать по уходуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Студенты-ветеринары Уральского государственного аграрного университета предложил помочь тем уральцам, которых посадили на двухнедельный карантин из-за коронавируса, а также тем, кому больше 65 лет.

- Ребята могут гулять с домашними животными, покупать и приносить из магазина корм, а также консультировать по уходу за животным, - цитирует руководителя отряда Алину Ахметьянову региональный департамент информполитики.

Заявки принимает исполком Общегородского народного фронта в Свердловской области по телефону: 8 (343) 350-09-42. Мы, кстати, рассказывали, что в области работают еще несколько волонтерских отрядов: медиков, которые помогают пенсионерам с покупками, а также волонтеров, которые работают в Кольцово и рассказывают пассажирам о мерах профилактики в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржец отсудил у соседей 310 тысяч за сгоревшую машину
Коронавирус в Екатеринбурге: волонтеры предложили поухаживать за питомцами тех, кого посадили на карантин
Коронавирус в Екатеринбурге: Урал вошел в десятку лучших регионов, чтобы путешествовать виртуально
В Екатеринбурге свой пост покинет главврач больницы, где в коридоре умерла пациентка
В Екатеринбурге на 10 дней перекроют перекресток на Эльмаше
За неделю «Уральские авиалинии» вернули домой больше 10 тысяч россиян
Коронавирус в Екатеринбурге: ГИБДД вводит пропускной режим в РЭО
Обещали исцелить внучку: свердловские аферисты обокрали бабушек на пять миллионов
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по Белореченской
В Екатеринбурге 17-летний парень ограбил цветочный киоск, угрожая продавщице ножом и газовым баллоном
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Коронавирус в Екатеринбурге: в Кольцово установили еще два тепловизора
Коронавирус в Екатеринбурге: шахматный турнир претендентов приостановили из-за вспышки COVID-19
В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения «Банка Уралсиб» будут работать в обычном режиме
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский поручил закрыть все ТЦ и рестораны
Быстрые и бесплатные: УБРиР подключил систему быстрых платежей
Коронавирус в Екатеринбурге: на онлайн-обучение школьников выделили 20 миллионов