Коронавирус в Екатеринбурге: волонтеры предложили поухаживать за питомцами тех, кого посадили на карантин
Студенты-ветеринары Уральского государственного аграрного университета предложил помочь тем уральцам, которых посадили на двухнедельный карантин из-за коронавируса, а также тем, кому больше 65 лет.
- Ребята могут гулять с домашними животными, покупать и приносить из магазина корм, а также консультировать по уходу за животным, - цитирует руководителя отряда Алину Ахметьянову региональный департамент информполитики.
Заявки принимает исполком Общегородского народного фронта в Свердловской области по телефону: 8 (343) 350-09-42. Мы, кстати, рассказывали, что в области работают еще несколько волонтерских отрядов: медиков, которые помогают пенсионерам с покупками, а также волонтеров, которые работают в Кольцово и рассказывают пассажирам о мерах профилактики в борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»