Коронавирус в Екатеринбурге: волонтеры предложили поухаживать за питомцами тех, кого посадили на карантин

26 Март 2020 2020-03-26T14:28:05+03:00

Студенты-ветеринары УрГАУ могут погулять с животным, купить ему еды и проконсультировать по уходу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Студенты-ветеринары могут погулять с животным, купить ему еды и проконсультировать по уходу

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Студенты-ветеринары Уральского государственного аграрного университета предложил помочь тем уральцам, которых посадили на двухнедельный карантин из-за коронавируса, а также тем, кому больше 65 лет.

- Ребята могут гулять с домашними животными, покупать и приносить из магазина корм, а также консультировать по уходу за животным, - цитирует руководителя отряда Алину Ахметьянову региональный департамент информполитики.

Заявки принимает исполком Общегородского народного фронта в Свердловской области по телефону: 8 (343) 350-09-42. Мы, кстати, рассказывали, что в области работают еще несколько волонтерских отрядов: медиков, которые помогают пенсионерам с покупками, а также волонтеров, которые работают в Кольцово и рассказывают пассажирам о мерах профилактики в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU