2020-03-18T07:24:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге деревню Универсиады за 71 миллион подключат к канализации

«Водоканал» объявил сразу два конкурса
Мария Трапезникова
Поделиться:
Срок работ на обе проекта – до сентября 2020 годаСрок работ на обе проекта – до сентября 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

МУП «Водоканал» в Екатеринбурге ищут подрядчика, который построит канализацию для деревни Универсиады. Напомним, она расположится в районе Новокольцовский за МВЦ «Екатеринбург-Экспо». На сайте госзакупок появилось сразу два конкурса: один на 41,9 миллиона, второй на 28,8 миллиона.

Победитель первого должен будет выполнить проектно-изыскательные работы и построить канализацию на перекрестках улиц Новокольцовская – Синарская, Синарская – Александровский бульвар, а также Новокольцовская – Жилая, 11. Кроме того, нужно будет спроектировать самотечные и напорные канализации разных диаметров на улицах Новокольцовская, Синарская, Центральная и Александровский бульвар.

Второй подрядчик должен будет создать план реконструкции канализации №34 и построить два водопровода диаметров 1000 миллиметров. Срок работ на обе проекта – до сентября 2020 года.

Кстати, мы чуть раньше писали о том, что в Екатеринбурге планируется привести в порядок к Универсиаде-2023 стадион «Калининец». За его обновление администрация города готова заплатить 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирус, ты не пройдешь: в поликлиниках Екатеринбурга сделали отдельные входы для пациентов с высокой температурой
В Екатеринбурге деревню Универсиады за 71 миллион подключат к канализации
Московский дизайнер раскрыл, какую фразу зашифровал в работе на площади в Екатеринбурге Покрас Лампас
В Нижнем Тагиле планируют облагородить «зеленую» зону на улице Космонавтов
В парке Маяковского откроется новое летнее кафе с открытой кухней и экотеплицей
Наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию будут 25 тысяч уральцев
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Стало известно о состоянии екатеринбурженки, у которой подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение пациентов
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
В Нижнем Тагиле общественные места благоустроят на 54 миллиона
В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев
ЕВРАЗ планирует построить новое производство железнодорожных колес в «Титановой долине»
Сотрудников Кольцово перед сменами проверяют на тепловизорах
В 2020 году в Свердловской области установят 127 новых камер, чтобы ловить лихачей
Екатеринбург вошел в тройку самых заботливых городов России
Уралец пытался получить права по поддельной медсправке
На трассе «Пермь – Екатеринбург» на четыре дня закроют участок дороги
Из Екатеринбурга за ночь вывезли 996 тонн снега