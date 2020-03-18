В Екатеринбурге деревню Универсиады за 71 миллион подключат к канализации

18 Март 2020 2020-03-18T07:24:04+03:00

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МУП «Водоканал» в Екатеринбурге ищут подрядчика, который построит канализацию для деревни Универсиады. Напомним, она расположится в районе Новокольцовский за МВЦ «Екатеринбург-Экспо». На сайте госзакупок появилось сразу два конкурса: один на 41,9 миллиона, второй на 28,8 миллиона.

Победитель первого должен будет выполнить проектно-изыскательные работы и построить канализацию на перекрестках улиц Новокольцовская – Синарская, Синарская – Александровский бульвар, а также Новокольцовская – Жилая, 11. Кроме того, нужно будет спроектировать самотечные и напорные канализации разных диаметров на улицах Новокольцовская, Синарская, Центральная и Александровский бульвар.

Второй подрядчик должен будет создать план реконструкции канализации №34 и построить два водопровода диаметров 1000 миллиметров. Срок работ на обе проекта – до сентября 2020 года.

Кстати, мы чуть раньше писали о том, что в Екатеринбурге планируется привести в порядок к Универсиаде-2023 стадион «Калининец». За его обновление администрация города готова заплатить 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU