2020-03-11T06:26:43+03:00
Общество

Зона допинг-контроля и лаундж для ВИПов: в Екатеринбурге к Универсиаде-2023 за 10 миллионов реконструируют стадион «Калининец»

Проект должны подготовить и согласовать к 30 ноября этого года
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 за 10 миллионов реконструируют стадион «Калининец»В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 за 10 миллионов реконструируют стадион «Калининец»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге к приближающейся Универсиаде-2023 начали реконструкцию стадиона «Калининец». Пока что работы на стадии проектировки – мэрия ищет того, кто создаст макет, и готова заплатить за это 10 миллионов рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, на территории стадиона должны появиться административно-бытовой комплекс и временные трибуны до 10 тысяч мест. Помимо этого, нужно будет построить разминочный стадион для длинных метаний, в самом здании появится отдельные раздевалки для спортсменов, делегатов и судей, а также помещение для работы СМИ на 50 человек.

А еще комната для совещаний, рабочая комната для международных технических делегатов, закрытый лаундж для вип-персо, специальные комнаты для допинг-контроля и осмотра пациентов перед соревнованиями.

Проект должны подготовить и согласовать к 30 ноября 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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