Уральская модель, участвовавшая в шоу «Холостяк», призналась, что коллекционирует фотографии с Лениным
21-летняя модель из Екатеринбурга, прославившаяся после участия в шоу «Холостяк», рассказала поклонникам о своей любви к фотографиям на фоне памятников Ленину. Об этом юная красавица сообщила через истории в Instagram. Новое фото было сделано в Домодедово.
Фото: Instagram
Напомним, что Николаева вылетала из шоу «Холостяк» в первой же серии. Звездный стоматолог Антон Криворотов не вручил ей заветную розу, и Валерия покинула проект.
СПРАВКА «КП»
Валерия учится на четвертом курсе УрГЭУ по направлению «Товароведение и экспертиза товаров таможенной деятельности», но уже несколько лет совмещает обучение с модельным бизнесом в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU