Уральская модель, участвовавшая в шоу «Холостяк», призналась, что коллекционирует фотографии с Лениным

7 Март 2020 2020-03-07T12:25:28+03:00

Валерия Николаева вылетела с проекта в первой же серии

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21-летняя модель из Екатеринбурга, прославившаяся после участия в шоу «Холостяк», рассказала поклонникам о своей любви к фотографиям на фоне памятников Ленину. Об этом юная красавица сообщила через истории в Instagram. Новое фото было сделано в Домодедово.

Фото: Instagram

Напомним, что Николаева вылетала из шоу «Холостяк» в первой же серии. Звездный стоматолог Антон Криворотов не вручил ей заветную розу, и Валерия покинула проект.

СПРАВКА «КП»

Валерия учится на четвертом курсе УрГЭУ по направлению «Товароведение и экспертиза товаров таможенной деятельности», но уже несколько лет совмещает обучение с модельным бизнесом в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU