2020-02-28T17:46:33+03:00
Звезды

«Такого я еще не испытывала»: студентка из Екатеринбурга стала участницей седьмого сезона «Холостяка»

Первый выпуск шоу выйдет 1 марта
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено Валерией НиколаевойФото: предоставлено Валерией Николаевой
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Студентка из Екатеринбурга, 21-летняя Валерия Николаева, стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Об этом юная модель сообщила в своем Instagram.

- Многих волнует этот вопрос и, да, это правда. Как это было? Смотрите в воскресенье в 20:30. Но одно могу сказать - такого я ещё не испытывала, - написала Николаева.

Возможно, Валерия повторит успех другой уралочки - Дарьи Клюкиной, которая стала победительницей "Холостяка" с Егором Кридом. Фото: предоставлено Валерией Николаевой

Возможно, Валерия повторит успех другой уралочки - Дарьи Клюкиной, которая стала победительницей "Холостяка" с Егором Кридом. Фото: предоставлено Валерией Николаевой

Пока о девушке известно лишь, что она учится на четвертом курсе УрГЭУ по направлению «Товароведение и экспертиза товаров таможенной деятельности», но уже несколько лет совмещает обучение с модельным бизнесом в Европе.

За сердце звездного стоматолога Антона Криворотова Николаевой предстоит бороться с 24 участницами, среди которых есть и известные девушки: актриса сериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, блогер и модель Лиза Адаменко. Съемки шоу проходили в Португалии.

Валерии 21 год, она заканчивает УрГЭУ. Фото: предоставлено Валерией Николаевой

Валерии 21 год, она заканчивает УрГЭУ. Фото: предоставлено Валерией Николаевой

ИСТОЧНИК KP.RU

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