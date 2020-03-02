Министр культуры России Ольга Любимова поддержала «Коляда-театр»

2 Март 2020 2020-03-02T16:45:59+03:00

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В Екатеринбург сегодня прилетела новый министр культуры РФ Ольга Любимова. Во время визита в столицу Урала она обсудила с правительством Свердловской области финансирование «Коляда-театра». Недавно его руководитель Николай Коляда просил помощи у губернатора из-за тяжелого финансового положения. Ольга Любимова рассказала, что театр пока решено поддержать грантом от правительства Свердловской области.

- Если вы помните, и обращение было к региональному министерству культуры и к губернатору. Мы очень любим труппу Коляды, всегда ждем в Москве, и не только там. Вы знаете, с какими аншлагами. Знаете, как к гастрольному творчеству относятся к нашей стране, - рассказала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также она отметила, что от руководителя театра при подаче на грант ждут внятных решений и понятных объяснений по гастрольной программе и по работе в Екатеринбурге.

Напомним, в прошлые выходные Николай Коляда встретился с заместителем губернатора Свердловской области. Павел Креков рассказал уральскому драматургу, что Евгений Куйвашев поручил помочь театру с финансированием.

ИСТОЧНИК KP.RU