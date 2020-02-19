2020-02-19T07:33:52+03:00
Общество

«Не могу больше, трудно мне»: Коляда попросил Куйвашева спасти его театр

Из-за низких зарплат публика перестала покупать билеты, поэтому артистам практически не на что жить
Мария Трапезникова
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Драматург попросил губернатора перевести его театр на баланс Свердловской областиДраматург попросил губернатора перевести его театр на баланс Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный свердловский драматург Николай Коляда попросил помощи у губернатора Евгения Куйвашева. Он признался, что положение его театра крайне нестабильное и, можно даже сказать, бедственное. А все из-за того, что публика просто не хочет тратить деньги на билеты.

- Не могу больше. Трудно мне. Не могу больше тащить этот воз. Если б вы знали, как мне трудно. У нас с сентября месяца – по ползала каждый день. Люди не хотят тратить деньги на театр. Зарплата маленькая у людей. Не до жиру, - объяснил губернатор на своей странице в Facebook. – А мы кормимся только от продаж. А их нету. Спасают только мои гонорары, но они не бесконечны.

Фото: Николай Коляда

Фото: Николай Коляда

Драматург заметил, что подобное происходит не из-за того, что у театра низкое качество спектаклей – оно, наоборот, на высшем уровне. И отличные результаты экзаменации в Москве тому подтверждение.

- Спектакли разные. Кому-то нравятся, кому-то – нет, но никто не упрекнет меня в том, что театр у меня не живой, - заключил Коляда. – Сегодня позвонил Креков [замгубернатора – прим.ред.]. Сказал, что в субботу приедет в театр, и мы обсудим все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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